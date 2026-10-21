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Опубликовано 21 октября, 22:05

82-летняя женщина ранена при атаке БПЛА ВСУ на Курскую область 21 октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В посёлке Хомутовка Курской области при атаке беспилотника пострадала 82-летняя женщина. Она получила осколочное ранение ноги, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По предварительным данным, БПЛА самолётного типа ударил по одной из улиц населённого пункта. В результате атаки выбило окна в трёх квартирах и одном частном доме.

Хинштейн сообщил, что пострадавшую при необходимости госпитализируют в Курск.

При ударе ВСУ по зданию Луганской телефонной компании погибли два инженера
При ударе ВСУ по зданию Луганской телефонной компании погибли два инженера

Украинские военные выгоняли жителей Купянска из собственных домов, занимали их жильё и обстреливали здания, в которых укрывались гражданские. Пережившие эвакуацию люди рассказали Life.ru о жестоком обращении со стороны ВСУ и танковой атаке на пятиэтажку, где находилось мирное население.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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