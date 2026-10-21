В посёлке Хомутовка Курской области при атаке беспилотника пострадала 82-летняя женщина. Она получила осколочное ранение ноги, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По предварительным данным, БПЛА самолётного типа ударил по одной из улиц населённого пункта. В результате атаки выбило окна в трёх квартирах и одном частном доме.

Хинштейн сообщил, что пострадавшую при необходимости госпитализируют в Курск.

Украинские военные выгоняли жителей Купянска из собственных домов, занимали их жильё и обстреливали здания, в которых укрывались гражданские. Пережившие эвакуацию люди рассказали Life.ru о жестоком обращении со стороны ВСУ и танковой атаке на пятиэтажку, где находилось мирное население.