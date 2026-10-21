За водой — с риском для жизни: Жители Купянска рассказали, как месяцами прятались от обстрелов ВСУ

Украинские военные выгоняли жителей Купянска из собственных домов, занимали их жильё и обстреливали здания, в которых укрывались гражданские. Пережившие эвакуацию люди рассказали телеграм-каналу SHOT о жестоком обращении со стороны ВСУ и танковой атаке на пятиэтажку, где находилось мирное население.

Жители Купянска рассказали, как ВСУ выгоняли их из домов и открывали огонь. Видео © Telegram / SHOT

По словам очевидцев, последние месяцы им приходилось практически постоянно находиться в подвалах, спасаясь от боевых действий. На поверхность выбирались лишь изредка, чтобы набрать воды или запастись дровами. При этом боевики украинской армии заставляли хозяев покидать квартиры, после чего сами размещались в освободившихся помещениях. Собеседники канала пожаловались, что военнослужащие обращались с местными крайне жестоко и совершенно не считались с их положением.

Особенно тяжёлым оказался один из эпизодов во время вывода людей из города. Когда российские бойцы пытались помочь гражданским выбраться в безопасное место, ВСУ открыли танковый огонь по жилой пятиэтажке, служившей укрытием. Впоследствии бронемашину уничтожили беспилотники ВС РФ.

Эвакуацию проводили военнослужащие 68-й гвардейской мотострелковой дивизии. Сейчас жители находятся в безопасности. Остальным гражданским, которые продолжают оставаться в опасной зоне, рекомендуют как можно скорее покинуть город.

Ранее Life.ru сообщал об атаке ВСУ на колонну с мирными жителями во время эвакуации из Купянска. По информации SHOT от 13 октября, из десяти человек один погиб, ещё двое получили ранения. Девятерых удалось вывести из опасной зоны, пострадавшим оказали медицинскую помощь. Позднее, 20 октября, стало известно об уничтожении отряда колумбийских наёмников, которых связывают с нападением на гражданских. По данным телеграм-канала, иностранные бойцы из состава 23-го отдельного штурмового полка «Р.У.Г.» применили против эвакуируемых FPV-дроны. После этого российские военнослужащие установили позиции операторов беспилотников и нанесли по ним удар, уничтожив подразделение.