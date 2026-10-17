Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 12:30

Минобороны РФ сообщило об освобождении Паламарёвки и Ковалёвки под Купянском

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские военнослужащие взяли под контроль населённые пункты Паламарёвка и Ковалёвка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Оба села расположены к северо-западу от Купянска, на направлении продвижения российских войск в сторону Шевченково. По информации военного ведомства, подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия на этом участке фронта.

Сводка СВО 17 октября: Освобождены Доброполье и Алексеево-Дружковка, «Герани» прилетели на Западную Украину, Трамп гонит Зеленского ради мира
Сводка СВО 17 октября: Освобождены Доброполье и Алексеево-Дружковка, «Герани» прилетели на Западную Украину, Трамп гонит Зеленского ради мира

Накануне президент России Владимир Путин заявил о полном освобождении территории Луганской Народной Республики российскими войсками. Во время посещения вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск глава государства также сообщил, что под контролем ВСУ остаётся не более 10% территории ДНР и 16,5% Запорожской области.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar