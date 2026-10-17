Минобороны РФ сообщило об освобождении Паламарёвки и Ковалёвки под Купянском

Российские военнослужащие взяли под контроль населённые пункты Паламарёвка и Ковалёвка в Харьковской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Оба села расположены к северо-западу от Купянска, на направлении продвижения российских войск в сторону Шевченково. По информации военного ведомства, подразделения ВС РФ продолжают наступательные действия на этом участке фронта.