Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена российскими войсками. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск.

«Под контролем ВСУ остаётся не больше 10% территории Донецкой Республики и 16,5% Запорожской области. Луганская Народная Республика находится полностью под нашим контролем», — отметил глава государства.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неизменности позиции Москвы относительно целей и задач специальной военной операции. Об этом российский лидер сообщил президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора.