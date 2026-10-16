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Опубликовано 16 октября, 18:44

Путин: ЛНР полностью освобождена российскими войсками

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Территория Луганской Народной Республики полностью освобождена российскими войсками. Об этом сообщил президент страны Владимир Путин во время посещения вспомогательного пункта управления объединённой группировки войск.

«Под контролем ВСУ остаётся не больше 10% территории Донецкой Республики и 16,5% Запорожской области. Луганская Народная Республика находится полностью под нашим контролем», — отметил глава государства.

Ватикан сообщил о телефонном разговоре Папы Римского и Путина
Ватикан сообщил о телефонном разговоре Папы Римского и Путина

Ранее президент России Владимир Путин заявил о неизменности позиции Москвы относительно целей и задач специальной военной операции. Об этом российский лидер сообщил президенту США Дональду Трампу во время телефонного разговора.

Больше новостей о спецоперации, её участниках и ситуации на фронте — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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