Российские военные нанесли удар по подразделению иностранных бойцов ВСУ в районе Купянска Харьковской области. По данным SHOT, речь идёт о колумбийцах из 23-го отдельного штурмового полка «Р.У.Г.», которых связывают с атакой на колонну мирных жителей во время эвакуации.

Российские военные уничтожили отряд колумбийцев под Купянском. Видео © SHOT

Как утверждает источник, около недели назад иностранные военнослужащие применили FPV-дроны против гражданских, которых российские подразделения выводили из опасного района. Предварительно, в результате атаки погибли несколько человек. Точное число жертв в новом сообщении не приводится.

После произошедшего российские военные, по сведениям SHOT, установили местоположение операторов беспилотников и нанесли удар по их позициям. Находившееся там подразделение иностранных бойцов было полностью уничтожено.

SHOT также сообщает, что в составе украинских подразделений на этом направлении действуют военнослужащие из Швейцарии, США, Великобритании, Франции и ряда латиноамериканских государств.

Упоминаемый 23-й штурмовой полк «Р.У.Г.» связывают с боевыми действиями в Курской области в августе 2024 года. Подразделение понесло там значительные потери, после чего активизировало набор иностранных бойцов.