Расплата пришла с неба: Колумбийских наёмников настиг удар ВС РФ после атаки на мирных
ВС РФ уничтожили колумбийских наёмников после атаки на гражданских под Купянском
Российские военные нанесли удар по подразделению иностранных бойцов ВСУ в районе Купянска Харьковской области. По данным SHOT, речь идёт о колумбийцах из 23-го отдельного штурмового полка «Р.У.Г.», которых связывают с атакой на колонну мирных жителей во время эвакуации.
Российские военные уничтожили отряд колумбийцев под Купянском. Видео © SHOT
Как утверждает источник, около недели назад иностранные военнослужащие применили FPV-дроны против гражданских, которых российские подразделения выводили из опасного района. Предварительно, в результате атаки погибли несколько человек. Точное число жертв в новом сообщении не приводится.
После произошедшего российские военные, по сведениям SHOT, установили местоположение операторов беспилотников и нанесли удар по их позициям. Находившееся там подразделение иностранных бойцов было полностью уничтожено.
SHOT также сообщает, что в составе украинских подразделений на этом направлении действуют военнослужащие из Швейцарии, США, Великобритании, Франции и ряда латиноамериканских государств.
Упоминаемый 23-й штурмовой полк «Р.У.Г.» связывают с боевыми действиями в Курской области в августе 2024 года. Подразделение понесло там значительные потери, после чего активизировало набор иностранных бойцов.
Ранее Life.ru рассказывал об ударе по колонне мирных жителей во время эвакуации из Купянска. По информации SHOT от 13 октября, тогда погиб один человек, ещё двое получили ранения. Эвакуацией занимались военнослужащие 68-й гвардейской мотострелковой дивизии.
Обложка © SHOT