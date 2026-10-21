При ударе ВСУ по зданию Луганской телефонной компании погибли два инженера

Два инженера погибли в результате удара ВСУ по зданию Луганской телефонной компании. Их тела обнаружили спасатели МЧС России. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в мессенджере MAX.

Здание предприятия связи подверглось атаке в ночь на 21 октября. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы и профильные специалисты. Руководитель республики выразил соболезнования семьям погибших.

Пасечник также сообщил, что до пяти выросло число пострадавших при атаке на рейсовый автобус Ростов-на-Дону — Стаханов. За медицинской помощью дополнительно обратилась женщина. Все пятеро раненых пассажиров находятся под наблюдением врачей.

Ранее Life.ru рассказывал о первых последствиях ночных ударов по центру Луганска. В момент атаки в здании ЛТК находилась дежурная смена специалистов. Часть сотрудников успела покинуть помещения. Кроме того, за предыдущие сутки в республике, по данным Пасечника, погибли ещё трое мирных жителей: двое мужчин в легковом автомобиле на дороге Кировск — Фрунзе и сотрудник газовой службы в Новоайдарском округе.

До этого Life.ru сообщал об ударе украинского беспилотника по автомобилю ритуальной службы в Первомайском городском округе ЛНР. Тогда погибли три человека. В Славяносербском округе при других атаках ранения получили ещё двое мирных жителей.