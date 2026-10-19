ВСУ ударили по машине ритуальной службы в ЛНР: три человека погибли, ещё двое ранены

Три человека погибли в результате удара украинского беспилотника по автомобилю ритуальной службы, перевозившему тело умершего, в Первомайском городском округе Луганской Народной Республики. Ещё двое мирных жителей получили ранения при других атаках на регион. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«На автодороге в городском округе город Первомайск неонацисты цинично ударили по автомобилю ритуальной службы, который перевозил умершего человека. В результате атаки погибли три человека», — написал руководитель республики.

Ещё два человека пострадали в Славяносербском муниципальном округе. На участке автодороги Лисичанск — Луганск беспилотник атаковал грузовой автомобиль, ранив водителя. При повторном ударе по этому же участку дороги пострадал 27-летний мужчина. Обоим оказывается медицинская помощь.

Ранним утром украинские беспилотники также атаковали жилые дома в городе Алмазная Стахановского городского округа. В Новоайдарском, Сватовском и Троицком муниципальных округах повреждены автомобили, коммунальные объекты и гражданская инфраструктура. По словам Пасечника, в этих населённых пунктах обошлось без пострадавших.

На местах работают экстренные службы и представители местных властей. Следователи регионального управления СК России фиксируют обстоятельства произошедшего. По данным главы ЛНР, силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы уничтожили над республикой около 70 воздушных целей.

Ранее Life.ru сообщал, что после удара беспилотника по пассажирскому микроавтобусу Лисичанск — Краснодар пострадавших пришлось вывозить на попутных машинах. Из-за угрозы повторной атаки кареты скорой помощи не могли приблизиться к месту происшествия. В результате нападения десять пассажиров получили ранения, причём трое из них находились в тяжёлом состоянии. Медикам пришлось организовывать эвакуацию в условиях сохраняющейся опасности.