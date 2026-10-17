Пострадавших при атаке на микроавтобус в ЛНР вывезли на попутных машинах

Пострадавших при атаке на пассажирский микроавтобус «Лисичанск — Краснодар» в ЛНР пришлось эвакуировать с места происшествия на попутных автомобилях. Машины скорой помощи не могли подъехать к раненым из-за угрозы повторного удара беспилотников. Об этом ТАСС рассказала заместитель директора Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктория Калугина.

По её словам, в сложившейся обстановке главным было как можно быстрее вывезти людей в безопасное место и передать медикам. Оказывать полноценную помощь непосредственно на месте атаки было слишком опасно.

«В данной ситуации пострадавшие попутным транспортом были максимально быстро доставлены в ближайшее лечебное учреждение. Эта тактика сейчас является оптимальной», — объяснила Калугина.

Представитель центра отметила, что из-за риска повторных атак медики больше не всегда могут действовать по привычной схеме: разворачивать оперативный штаб, проводить сортировку пострадавших и необходимые процедуры прямо на месте происшествия. Приоритетом стала немедленная эвакуация людей.

Калугина также уточнила состояние раненых. Всего, по её данным, пострадали десять пассажиров. Четверо остаются в больницах, причём трое — в тяжёлом состоянии. Они проходят лечение в Луганской республиканской клинической больнице. Ещё один человек госпитализирован в городе Счастье.

Остальные шесть пострадавших прошли медицинское обследование, получили необходимую помощь и были отпущены домой на амбулаторное лечение.