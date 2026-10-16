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Опубликовано 16 октября, 21:28

СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Следственный комитет России начал расследование атаки на пассажирский микроавтобус в Луганской Народной Республике. Ведомство квалифицировало произошедшее как террористический акт по статье 205 УК РФ, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Инцидент произошёл 16 октября на трассе между Новоайдаром и Счастьем. Украинские вооружённые формирования атаковали микроавтобус, который ехал по маршруту «Лисичанск — Краснодар». В результате удара погиб водитель, также пострадали пассажиры.

Следователи установят обстоятельства нападения и выяснят, кто причастен к преступлению. В СК заявили о намерении провести полное расследование и привлечь виновных к ответственности.

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Ранее Life.ru сообщал, что в результате атаки на пассажирский микроавтобус погиб водитель, есть раненые. Всего травмы получили десять человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Остальным пострадавшим медики оказывают помощь в ближайшей больнице.

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Лия Мурадьян
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