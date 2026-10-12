Мать и ребёнок пострадали в Новой Каховке при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Удар беспилотника ВСУ по легковой машине в Новой Каховке Херсонской области привёл к травмированию женщины и её ребёнка. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.

Пострадавших госпитализировали в Каховскую больницу, их состояние стабилизировали. По словам властей, им окажут всю необходимую помощь.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Северодонецке (ЛНР) при ударе БПЛА ВСУ по автобусу тяжёлые ранения получили три пенсионера. Пострадавших планируют направить в Луганскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего оказания медицинской помощи.