Мать и ребёнок пострадали в Новой Каховке при ударе дрона ВСУ по автомобилю
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Удар беспилотника ВСУ по легковой машине в Новой Каховке Херсонской области привёл к травмированию женщины и её ребёнка. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
Пострадавших госпитализировали в Каховскую больницу, их состояние стабилизировали. По словам властей, им окажут всю необходимую помощь.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Северодонецке (ЛНР) при ударе БПЛА ВСУ по автобусу тяжёлые ранения получили три пенсионера. Пострадавших планируют направить в Луганскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего оказания медицинской помощи.
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