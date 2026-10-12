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Регион
Опубликовано 12 октября, 23:02

Мать и ребёнок пострадали в Новой Каховке при ударе дрона ВСУ по автомобилю

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Удар беспилотника ВСУ по легковой машине в Новой Каховке Херсонской области привёл к травмированию женщины и её ребёнка. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.

Пострадавших госпитализировали в Каховскую больницу, их состояние стабилизировали. По словам властей, им окажут всю необходимую помощь.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Северодонецке (ЛНР) при ударе БПЛА ВСУ по автобусу тяжёлые ранения получили три пенсионера. Пострадавших планируют направить в Луганскую республиканскую клиническую больницу для дальнейшего оказания медицинской помощи.

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Артур Лапсаков
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