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Опубликовано 12 октября, 22:39

Фельдшера ранило при атаке дрона на реанимобиль в Курской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Фельдшер скорой получил осколочные ранения при атаке украинского беспилотника на реанимобиль в Курской области. Дрон ударил по машине в Беловском районе, когда медики направлялись к пострадавшему. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вражеский дрон ударил по реанимобилю в Беловском районе, который ехал за пострадавшим. Ранен фельдшер», — написал Хинштейн.

Медик получил слепые осколочные ранения правого бедра, плеча и предплечья. Сейчас его везут в Курскую областную больницу.

За день системы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над регионами России
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Ранее украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Северодонецке Луганской Народной Республики. По словам главы региона Леонида Пасечника, в салоне находились около десяти человек. Тяжёлые ранения получили трое пассажиров — пожилая супружеская пара и 65-летняя женщина.

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Лия Мурадьян
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