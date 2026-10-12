Фельдшера ранило при атаке дрона на реанимобиль в Курской области

Фельдшер скорой получил осколочные ранения при атаке украинского беспилотника на реанимобиль в Курской области. Дрон ударил по машине в Беловском районе, когда медики направлялись к пострадавшему. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вражеский дрон ударил по реанимобилю в Беловском районе, который ехал за пострадавшим. Ранен фельдшер», — написал Хинштейн.

Медик получил слепые осколочные ранения правого бедра, плеча и предплечья. Сейчас его везут в Курскую областную больницу.

Ранее украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус в Северодонецке Луганской Народной Республики. По словам главы региона Леонида Пасечника, в салоне находились около десяти человек. Тяжёлые ранения получили трое пассажиров — пожилая супружеская пара и 65-летняя женщина.