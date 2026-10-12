За день системы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над регионами России
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav
За минувший день системы ПВ сбили над регионами России 33 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Их уничтожали над четырьмя областями.
«Перехвачены и уничтожены <...> типа над территориями Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей», — сказали там.
Ранее Минобороны отчиталось работе российских зенитчиков минувшей ночью. Уничтожен 151 украинский беспилотник самолётного типа.
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