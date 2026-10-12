За день системы ПВО сбили 33 украинских БПЛА над регионами России

За минувший день системы ПВ сбили над регионами России 33 украинских беспилотника самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны. Их уничтожали над четырьмя областями.

«Перехвачены и уничтожены <...> типа над территориями Белгородской, Курской, Орловской и Брянской областей», — сказали там.

Ранее Минобороны отчиталось работе российских зенитчиков минувшей ночью. Уничтожен 151 украинский беспилотник самолётного типа.