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Регион
Опубликовано 16 октября, 21:09

В ЛНР погиб водитель микроавтобуса и ещё 10 пассажиров ранены при атаке ВСУ

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

Реанимобиль. Обложка © Life.ru

В Луганской Народной Республике при атаке на пассажирский микроавтобус «Лисичанск — Краснодар» погиб водитель, ещё десять человек получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам руководителя региона, удар был нанесён вечером 16 октября на участке автодороги Новоайдар — Счастье. Троих пассажиров с тяжёлыми ранениями экстренно доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказывают в ближайшем к месту происшествия лечебном учреждении.

Число пострадавших при атаке дрона на автобус в Шебекине выросло до пяти
Число пострадавших при атаке дрона на автобус в Шебекине выросло до пяти

Ранее Life.ru рассказывал об атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в Северодонецке. 12 октября под удар попал общественный транспорт, в котором находились около десяти человек. Тяжёлые ранения получили трое пожилых пассажиров, включая супружескую пару.

Больше новостей об атаках на гражданский транспорт, пострадавших и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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