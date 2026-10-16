В ЛНР погиб водитель микроавтобуса и ещё 10 пассажиров ранены при атаке ВСУ

В Луганской Народной Республике при атаке на пассажирский микроавтобус «Лисичанск — Краснодар» погиб водитель, ещё десять человек получили ранения. Трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам руководителя региона, удар был нанесён вечером 16 октября на участке автодороги Новоайдар — Счастье. Троих пассажиров с тяжёлыми ранениями экстренно доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу. Остальным пострадавшим медицинскую помощь оказывают в ближайшем к месту происшествия лечебном учреждении.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в Северодонецке. 12 октября под удар попал общественный транспорт, в котором находились около десяти человек. Тяжёлые ранения получили трое пожилых пассажиров, включая супружескую пару.