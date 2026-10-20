ВСУ атаковали пассажирский автобус в ЛНР, пострадали четыре человека

Четыре человека получили ранения при атаке Вооружённых сил Украины (ВСУ) на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике. Удар пришёлся по участку дороги Луганск — Перевальск возле посёлка Михайловка. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«Сегодня вечером на участке дороги Луганск — Перевальск в районе посёлка Михайловка неонацисты атаковали рейсовый автобус Ростов-на-Дону — Стаханов. По предварительным данным, в автобусе находились 10 пассажиров и водитель. В результате циничной атаки пострадали четыре человека. Их оперативно доставили в лечебные учреждения», — написал Пасечник.

По предварительной информации, автобус следовал по маршруту из Ростова-на-Дону в Стаханов. В момент происшествия в салоне находились десять пассажиров и водитель.

После удара пострадавших доставили в медицинские учреждения. Сведения о характере полученных травм и состоянии раненых пока не поступали.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков назвал атаки беспилотников на гражданский транспорт одной из главных опасностей в зоне СВО. Журналист заявил, что под угрозой находятся не только военные перевозки, но и автомобили мирных жителей. По его словам, украинские подразделения наносят удары по транспортным средствам на отдельных участках дорог. Военкор отметил, что обеспечить постоянную защиту всех маршрутов невозможно, поэтому поездки по некоторым направлениям сопряжены с повышенным риском.