«Бьют по всем машинам»: Военкор раскрыл, как дроны ВСУ охотятся на гражданские авто

Главной опасностью в зоне СВО остаются атаки беспилотников на гражданский транспорт, из-за которых обычная поездка по приграничным дорогам может закончиться трагедией. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Сладков «Царьграду».

По оценке журналиста, украинские подразделения активно воздействуют на транспортную инфраструктуру российских регионов. При этом под угрозой оказываются не только военные перевозки, но и автомобили мирных жителей.

«А ведь украинцы бьют по всем машинам. И пока в опасности находится любой человек, который на определённую трассу выезжает», — заявил Сладков.

Военкор утверждает, что противник сосредотачивает атаки на отдельных участках дорожной сети. Возможностей для постоянного контроля всех маршрутов недостаточно, поэтому наиболее опасными становятся определённые направления.

В публикации также рассматриваются ответные действия российской армии. Как утверждает издание, приоритетными целями остаются военные аэродромы, склады, портовые сооружения и объекты двойного назначения. Отдельное внимание уделяется энергетической и транспортной инфраструктуре Украины.

Авторы материала связывают недавние перебои с электроснабжением Киева и ограничения движения транспорта с российскими ударами. Кроме того, сообщается о затруднениях на западных логистических маршрутах, используемых для международных перевозок.