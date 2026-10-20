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Регион
Опубликовано 20 октября, 10:35

Под Харьковом нашли западное оружие на позициях ВСУ

Командир Фил: ВСУ бросили иностранное оружие и провизию под Ольховаткой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинские военнослужащие бросили иностранное оружие, боеприпасы и продовольствие при отступлении с позиций в районе Ольховатки Харьковской области. Об этом РИА «Новости» рассказал командир российского отряда с позывным Фил.

«Почти всё нашли. ВСУ все побросали: станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) находили, оружие нашли, гранаты, мины», — сообщил военнослужащий.

По его словам, среди оставленного имущества оказалось немало вооружения зарубежного производства. В частности, российские бойцы обнаружили американские пулемёты и иностранные гранаты. Кроме того, на позициях остались сухпайки, произведённые в Финляндии и Польше.

Фил считает, что украинские подразделения оказались не готовы к продвижению российских войск и были вынуждены спешно покинуть занимаемые рубежи. Именно этим командир объяснил большое количество оставленного вооружения и снаряжения.

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Ранее Life.ru сообщал, что украинские подразделения безуспешно пытались прорвать окружение на севере Харьковской области. По информации российских силовых структур, для деблокирования окружённых военнослужащих ВСУ направили две группы 475-го отдельного штурмового полка. Они выдвинулись из района Великого Бурлука на бронеавтомобилях «Козак», однако понесли потери и отступили.

Позднее, 17 октября, Минобороны России объявило о завершении ликвидации окружённых подразделений ВСУ на северо-востоке региона. В ведомстве уточнили, что российские военные продолжили выявлять разрозненные группы противника. Уже 19 октября стало известно о дальнейшем продвижении группировки «Север» в направлении Великого Бурлука. По данным российских военных источников, подразделения вели зачистку лесополос и расширяли зону контроля на нескольких участках.

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Милена Скрипальщикова
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