Новости СВО 19 октября: Армия России зачищает Доброполье, Алексеево-Дружковку и наступает на Великий Бурлук, Киев лишился доступа к «военному Starlink»

ДНР 19 октября: ВС РФ окружает Кондратовку и Куртовку

Армия России наступает на флангах в районе Кондратовки и Куртовки на Константиновском направлении, кроме того, продолжаются бои в Алексеево-Дружковке.

— Продолжается зачистка Доброполья, ВСУ удерживают отдельные позиции. Идут бои за Белозёрское, — отметил военный корреспондент Евгений Лисицын.

Харьковская область 19 октября: Армия России наступает на Купянском направлении

После зачистки «Волчанского котла» на северо-востоке Харьковской области бойцы группировки «Север» наступают на юг в сторону Великого Бурлука.

— На Липцовском участке штурмовики продвинулись до 200 метров в Токаревке и южнее Новой Казачьей. На Волчанском и Великобурлукском направлениях подразделения ВС РФ зачищают лесопосадки, продвигаясь у Тихого Бора, Украинского и Малого Бурлука, — говорится в сообщении «Северного ветра».

На Купянском направлении бои идут у Тищеновки и Московки, а в окрестностях Староверовки и Грушевки расчёты дронов 6-й армии группировки «Запад» уничтожают логистику противника из 10-го армейского корпуса ВСУ, передаёт «Оперативный простор».

ВКС РФ уничтожили пункт временной дислокации 57-й бригады ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Сумская область 19 октября: ВС РФ зачищают леса у посёлка Турья

Штурмовики группировки «Север» удерживают высокий темп наступления в Сумской области, расширяя полосу прорыва.

— В Сумском районе штурмовики продвигаются в районе Хотени и Великой Рыбицы. Одновременно в Шосткинском районе подразделения расширяют зону контроля вокруг ранее освобождённых населённых пунктов, а в Краснопольском районе продолжают зачистку лесопосадок возле посёлка Турья, — передают авторы канала «Северный ветер».

Запорожская область 19 октября: «Восток» наступает на Светлую Долину и Новосолошино

Группировка войск «Восток» отбила девять контратак ВСУ на севере и западе региона. Противник пытался просочиться под прикрытием плохой погоды, но потерял до роты солдат и множество техники.

— На севере и северо-западе ВС РФ вклиниваются в оборону ВСУ западнее Голубково, Самойловки и Светлой Долины. У реки Верхняя Терса расширяется плацдарм на западном берегу. Идут тяжёлые бои за Барвиновку и Воскресенку, а западнее Зарницы штурмовики выбили ВСУ с позиций, — передаёт «Воин DV».

Западнее Ровного и Копаней штурмовики «Востока» заняли опорные пункты противника, бои сместились к Никольскому. На юге бойцы Армии России продвинулись западнее Новосолошино.

Карта СВО на 19 октября 2026 года

Армия России наступает на Дружковку. Фото © divgen.ru

Трамп обвинил Киев в своём первом импичменте

Дональд Трамп вернулся к событиям своего первого импичмента 2019 года, заявив о появлении новых свидетельств, ставящих под сомнение обоснованность выдвинутых тогда обвинений. Поводом для реакции стала публикация статьи, в которой утверждается, что ключевые показания против него в Конгрессе были сфальсифицированы.

Речь идёт о расследовании вокруг телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским, во время которого глава Белого дома добивался проверки деятельности Хантера Байдена в совете директоров украинской газовой компании Burisma.

Авторы обнародованного материала утверждают, что экс-посол США в Киеве Мари Йованович предоставила американским конгрессменам ложные сведения.

— Нашу страну обманули. Теперь у нас есть доказательства. Вы об этом ещё услышите, — прокомментировал публикацию Трамп.

Украина лишилась доступа к военным спутникам

Киеву заблокировали доступ к военной системе связи Starshield. При этом использовать коммерческий Starlink Украина всё ещё может.

— Starshield-оборонительный, военный продукт. И, как я уже говорил, им пользуются американские военные. Сейчас Украине он недоступен, и этот вопрос обсуждается. Именно сейчас обсуждают, как они хотели бы его использовать, — заявил Госсекретарь США Марко Рубио.

Однако он подчеркнул, что Белый дом не имеет отношения к замедлению Starlink и не отдавал такого приказа.

Рим не верит в победу Украины, а Киев ожидает катастрофа без поддержки США

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Украина не способна одержать верх в конфликте путём полного военного разгрома России. По его словам, расчёты на безоговорочную победу военным путём оторваны от реальности.

— Украина никогда не сможет выиграть войну, — подчеркнул глава оборонного ведомства Италии.

Параллельно в Киеве заявляют о критической уязвимости перед возможной сменой курса Вашингтона. Владимир Зеленский открыто признал, что прекращение американской помощи приведёт к поражению ВСУ.