Украинские войска предприняли неудачную попытку прорвать кольцо окружения с внешней стороны на севере Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, для операции ВСУ задействовали две группы 475-го отдельного штурмового полка. Военнослужащие выдвинулись из района Великого Бурлука на бронеавтомобилях «Козак», рассчитывая пробиться к окружённым подразделениям.

Однако преодолеть российские позиции украинским штурмовикам не удалось. Обе группы понесли потери и были вынуждены отступить.

«Украинские боевики успеха не имели и с потерями отошли на исходные позиции», — рассказал собеседник агентства.

Ранее Life.ru рассказывал о новой тактике наступления российских войск в зоне СВО. Как сообщил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, теперь одни подразделения штурмуют позиции ВСУ, а другие закрепляются на занятых рубежах. Такой подход позволяет наступающим силам продолжать продвижение, не отвлекаясь на удержание уже взятых участков.