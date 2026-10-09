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Опубликовано 9 октября, 08:53

ВСУ безуспешно попытались прорвать окружение на севере Харьковской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Украинские войска предприняли неудачную попытку прорвать кольцо окружения с внешней стороны на севере Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседника агентства, для операции ВСУ задействовали две группы 475-го отдельного штурмового полка. Военнослужащие выдвинулись из района Великого Бурлука на бронеавтомобилях «Козак», рассчитывая пробиться к окружённым подразделениям.

Однако преодолеть российские позиции украинским штурмовикам не удалось. Обе группы понесли потери и были вынуждены отступить.

«Украинские боевики успеха не имели и с потерями отошли на исходные позиции», — рассказал собеседник агентства.

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Ранее Life.ru рассказывал о новой тактике наступления российских войск в зоне СВО. Как сообщил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, теперь одни подразделения штурмуют позиции ВСУ, а другие закрепляются на занятых рубежах. Такой подход позволяет наступающим силам продолжать продвижение, не отвлекаясь на удержание уже взятых участков.

Больше новостей о ситуации на фронте, боевых действиях и ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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