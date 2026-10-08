Одни штурмуют, другие закрепляются: В Минобороны раскрыли новую тактику ВС России на СВО

Российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО, при которой одни подразделения штурмуют позиции ВСУ, а другие сразу закрепляются на занятых рубежах. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью журналу «Политика».

«В ходе боевых действий мы столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, здесь нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому», — сказал он.

Для удержания взятых участков стали выделять отдельные части. Благодаря этому остальные силы могут продолжать движение вперёд, не возвращаясь к уже пройденным позициям.

Ранее эксперты Forbes отмечали, что Россия изменила тактику на Украине, сделав ставку на FPV-дроны. Российские подразделения стали реже опираться на артиллерию и бронетехнику, но чаще применять беспилотники. Это позволяет сохранять высокую огневую эффективность и одновременно снижать риски для крупных боевых машин и артиллерийских систем.