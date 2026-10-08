Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 октября, 18:43

Одни штурмуют, другие закрепляются: В Минобороны раскрыли новую тактику ВС России на СВО

Евкуров: ВС России разработали новую тактику штурма и закрепления позиций на СВО

Обложка © Алексей Коновалов/ТАСС

Обложка © Алексей Коновалов/ТАСС

Российские войска разработали новую тактику наступления в зоне СВО, при которой одни подразделения штурмуют позиции ВСУ, а другие сразу закрепляются на занятых рубежах. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в интервью журналу «Политика».

«В ходе боевых действий мы столкнулись с артиллерией противника, началась контрбатарейная борьба, здесь нашим подразделениям уже пришлось учиться чему-то новому», — сказал он.

Для удержания взятых участков стали выделять отдельные части. Благодаря этому остальные силы могут продолжать движение вперёд, не возвращаясь к уже пройденным позициям.

Грядёт что-то масштабное: На Украине насторожились после смены тактики РФ
Грядёт что-то масштабное: На Украине насторожились после смены тактики РФ

Ранее эксперты Forbes отмечали, что Россия изменила тактику на Украине, сделав ставку на FPV-дроны. Российские подразделения стали реже опираться на артиллерию и бронетехнику, но чаще применять беспилотники. Это позволяет сохранять высокую огневую эффективность и одновременно снижать риски для крупных боевых машин и артиллерийских систем.

Больше новостей о ситуации на фронте, военных операциях и действиях российской армии — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Юнус-Бек Евкуров
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar