Тысячи «охотников»: Новая тактика России в зоне СВО удивила западных аналитиков

Россия изменила подход к ведению боевых действий на Украине, сделав больший акцент на применении FPV-дронов вместо традиционного использования артиллерии и бронетехники. Об этом пишет Forbes.

По данным издания, массовое использование беспилотников позволяет российским подразделениям сохранять высокую огневую эффективность, одновременно снижая риски для крупных боевых машин и артиллерийских систем.

Автор материала отмечает, что вместо длительной артиллерийской подготовки перед наступлением российские расчёты БПЛА могут наносить более точечные удары по отдельным позициям, технике и живой силе.

Как пишет Forbes, большое количество беспилотников способно создавать постоянное давление на позиции противника, заставляя военнослужащих искать укрытия и ограничивая их возможность маневрировать. В публикации также отмечается, что FPV-группы имеют преимущества за счёт мобильности и меньшей заметности. Такие подразделения могут рассредоточиваться, маскироваться на значительном удалении от линии соприкосновения и применять большое количество относительно недорогих аппаратов.

По мнению автора статьи, развитие беспилотных технологий стало одним из ключевых факторов, меняющих характер современных боевых действий.

Ранее Life.ru сообщал о резком росте масштабов применения беспилотников в зоне конфликта. По данным Минобороны РФ, только за одни сутки российские средства ПВО тогда уничтожили 1478 украинских БПЛА самолётного типа. Кроме того, ведомство заявляло о перехвате ракет и авиационных боеприпасов. Днём ранее российская сторона сообщала об уничтожении ещё более 1300 украинских дронов.