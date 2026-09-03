Минобороны: ВС РФ ударили дронами по логистическому центру «Биокон» под Киевом

Российские беспилотники поразили логистический центр «Биокон» в Великой Александровке под Киевом. Как рассказали в Минобороны РФ 3 сентября, этот объект применялся для складирования и переброски грузов военного назначения.

Ранее сообщалось, что 1 сентября армия России нанесла массированный удар по целям на Украине. Под атаку попали объекты в столичном регионе и в Одесской области. В Минобороны РФ уточнили, что удары наносились высокоточным оружием и дальнобойными дронами по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса. Украинская сторона утверждала, что в налёте участвовали крылатые и баллистические ракеты, а также 218 беспилотников, часть из которых были реактивными.