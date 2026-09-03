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Регион
Опубликовано 3 сентября, 08:14

Минобороны: ВС РФ ударили дронами по логистическому центру «Биокон» под Киевом

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские беспилотники поразили логистический центр «Биокон» в Великой Александровке под Киевом. Как рассказали в Минобороны РФ 3 сентября, этот объект применялся для складирования и переброски грузов военного назначения.

В министерстве добавили, что российские силы и дальше бьют группами по объектам украинской логистики, задействованным для нужд ВСУ.

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Ранее сообщалось, что 1 сентября армия России нанесла массированный удар по целям на Украине. Под атаку попали объекты в столичном регионе и в Одесской области. В Минобороны РФ уточнили, что удары наносились высокоточным оружием и дальнобойными дронами по предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса. Украинская сторона утверждала, что в налёте участвовали крылатые и баллистические ракеты, а также 218 беспилотников, часть из которых были реактивными.

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Вероника Бакумченко
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