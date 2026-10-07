Грядёт что-то масштабное: На Украине насторожились после смены тактики РФ

Российские войска во время сегодняшнего удара применили новую тактику, сосредоточив большое количество крылатых ракет на ограниченном числе целей. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинские мониторинговые паблики.

По их наблюдениям, основные пуски пришлись максимум по двум-трём объектам. Ранее боеприпасы распределялись по большему количеству локаций. Аналогичным образом, как утверждается, применялись и баллистические ракеты. Их также направляли преимущественно по нескольким выбранным целям.

При этом беспилотников в нынешней атаке мониторинговые ресурсы насчитали относительно немного по сравнению с предыдущими масштабными налётами. Паблики предположили, что это может быть связано с подготовкой отдельной массированной атаки БПЛА по западной части Украины.

Ранее киевский мэр Виталий Кличко сообщил о пожарах в городе после серии попаданий. Возгорания произошли на складах и территориях нежилых построек. По словам Кличко, попадания зафиксировали в Оболонском и Шевченковском районах. В Подольском районе горели складские помещения. Ещё одно возгорание произошло в Дарницком районе — после падения обломков на открытой местности.