Киев накрыли пожары: Кличко рассказал о попаданиях по складам и постройкам

В Киеве после серии попаданий произошли пожары на территории складов и нежилых построек. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, попадания зафиксировали в Оболонском и Шевченковском районах. Там речь идёт о территориях нежилых построек.

В Подольском районе, как сообщил Кличко, произошёл пожар в складских помещениях. Ещё одно возгорание зафиксировали в Дарницком районе после падения обломков на открытой местности.

«Экстренные службы направляются на места происшествия», — написал мэр Киева.

Life.ru ранее информировал о нанесении российскими военными ударов по объектам снабжения ВСУ в Одесской области. По информации Министерства обороны Российской Федерации, в порту Южный был уничтожен танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы для украинской армии. В районе села Маяки также были атакованы грузовики, которые, как утверждают в ведомстве, доставляли на Украину военные грузы.