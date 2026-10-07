Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября, 10:41

Киев накрыли пожары: Кличко рассказал о попаданиях по складам и постройкам

Кличко: В Киеве произошли пожары после попаданий по складам и нежилым зданиям

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Киеве после серии попаданий произошли пожары на территории складов и нежилых построек. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

По его словам, попадания зафиксировали в Оболонском и Шевченковском районах. Там речь идёт о территориях нежилых построек.

В Подольском районе, как сообщил Кличко, произошёл пожар в складских помещениях. Ещё одно возгорание зафиксировали в Дарницком районе после падения обломков на открытой местности.

«Экстренные службы направляются на места происшествия», — написал мэр Киева.

Табачная фабрика оказалась оружейным цехом: Армия России ликвидировала секретный завод боеприпасов
Табачная фабрика оказалась оружейным цехом: Армия России ликвидировала секретный завод боеприпасов

Life.ru ранее информировал о нанесении российскими военными ударов по объектам снабжения ВСУ в Одесской области. По информации Министерства обороны Российской Федерации, в порту Южный был уничтожен танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы для украинской армии. В районе села Маяки также были атакованы грузовики, которые, как утверждают в ведомстве, доставляли на Украину военные грузы.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе СВО на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Виталий Кличко
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar