Киев накрыли пожары: Кличко рассказал о попаданиях по складам и постройкам
Кличко: В Киеве произошли пожары после попаданий по складам и нежилым зданиям
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
В Киеве после серии попаданий произошли пожары на территории складов и нежилых построек. О последствиях сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
По его словам, попадания зафиксировали в Оболонском и Шевченковском районах. Там речь идёт о территориях нежилых построек.
В Подольском районе, как сообщил Кличко, произошёл пожар в складских помещениях. Ещё одно возгорание зафиксировали в Дарницком районе после падения обломков на открытой местности.
«Экстренные службы направляются на места происшествия», — написал мэр Киева.
Life.ru ранее информировал о нанесении российскими военными ударов по объектам снабжения ВСУ в Одесской области. По информации Министерства обороны Российской Федерации, в порту Южный был уничтожен танкер, перевозивший горюче-смазочные материалы для украинской армии. В районе села Маяки также были атакованы грузовики, которые, как утверждают в ведомстве, доставляли на Украину военные грузы.
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