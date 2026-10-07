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Опубликовано 7 октября, 10:02

Табачная фабрика оказалась оружейным цехом: Армия России ликвидировала секретный завод боеприпасов

МО: ВС РФ поразили цеха по выпуску патронов на фабрике «JTI Украина»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации нанесли результативный удар по мощностям предприятия «JTI Украина», расположенного в Кременчуге. На территории комбината было развернуто подпольное военное производство в интересах украинских вооружённых формирований.

О ликвидации объекта сообщили в Министерстве обороны РФ в рамках ежедневной сводки о ходе специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, площадка гражданского назначения использовалась противником для выпуска вооружения.

«Поражены: табачная фабрика „JTI Украина“ в н. п. Кременчуг, на производственных мощностях предприятия организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для обеспечения потребностей ВСУ», — заявили в российском министерстве.

Российская разведка своевременно вскрыла факт перепрофилирования гражданских линий под изготовление патронов для передовой. Точное огневое воздействие сорвало поставки боекомплекта подразделениям украинской армии на линии боевого соприкосновения.

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Ранее Life.ru сообщал об ударах российских военных по объектам снабжения ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны РФ, в порту Южный поразили танкер с горюче-смазочными материалами для украинской армии. Кроме того, в районе села Маяки под удар попали грузовики, которые, по утверждению ведомства, перевозили на Украину военные грузы.

Больше новостей о ходе специальной военной операции — в разделе СВО на Life.ru.

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Оксана Попова
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