Подразделения Вооружённых сил Российской Федерации нанесли результативный удар по мощностям предприятия «JTI Украина», расположенного в Кременчуге. На территории комбината было развернуто подпольное военное производство в интересах украинских вооружённых формирований.

О ликвидации объекта сообщили в Министерстве обороны РФ в рамках ежедневной сводки о ходе специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, площадка гражданского назначения использовалась противником для выпуска вооружения.

«Поражены: табачная фабрика „JTI Украина“ в н. п. Кременчуг, на производственных мощностях предприятия организован выпуск боеприпасов для стрелкового оружия, предназначенных для обеспечения потребностей ВСУ», — заявили в российском министерстве.

Российская разведка своевременно вскрыла факт перепрофилирования гражданских линий под изготовление патронов для передовой. Точное огневое воздействие сорвало поставки боекомплекта подразделениям украинской армии на линии боевого соприкосновения.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских военных по объектам снабжения ВСУ в Одесской области. По данным Минобороны РФ, в порту Южный поразили танкер с горюче-смазочными материалами для украинской армии. Кроме того, в районе села Маяки под удар попали грузовики, которые, по утверждению ведомства, перевозили на Украину военные грузы.