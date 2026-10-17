Кольцо окружения ликвидировано: Группировка «Север» завершила операцию против ВСУ под Харьковом

Российская группировка войск «Север» завершила ликвидацию окружённых подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Теперь военнослужащие выявляют оставшиеся разрозненные группы украинских военных. Об этом 17 октября сообщило Министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» завершили ликвидацию окружённого противника в северо-восточной части Харьковской области и выполняют мероприятия по выявлению и уничтожению разрозненных, одиночных групп ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

По данным Минобороны, российские подразделения продолжают боевые действия в регионе. В частности, удары нанесены по личному составу и технике украинских формирований в районах Сосновки, Макарово, Великого Бурлука и Светличного.

В тот же день российское военное ведомство сообщило о переходе под контроль ВС РФ ещё двух населённых пунктов Харьковской области — Паламаревки и Ковалевки.

Ранее Life.ru сообщал о двух попытках ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области. По данным российского Минобороны, группировка «Север» пресекла обе попытки. Ведомство также сообщало о расширении внешнего и сужении внутреннего кольца окружения.