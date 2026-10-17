Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 октября, 17:54

Кольцо окружения ликвидировано: Группировка «Север» завершила операцию против ВСУ под Харьковом

Минобороны сообщило о ликвидации окружённых сил ВСУ в Харьковской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российская группировка войск «Север» завершила ликвидацию окружённых подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области. Теперь военнослужащие выявляют оставшиеся разрозненные группы украинских военных. Об этом 17 октября сообщило Министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Север» завершили ликвидацию окружённого противника в северо-восточной части Харьковской области и выполняют мероприятия по выявлению и уничтожению разрозненных, одиночных групп ВСУ», — говорится в сводке ведомства.

По данным Минобороны, российские подразделения продолжают боевые действия в регионе. В частности, удары нанесены по личному составу и технике украинских формирований в районах Сосновки, Макарово, Великого Бурлука и Светличного.

В тот же день российское военное ведомство сообщило о переходе под контроль ВС РФ ещё двух населённых пунктов Харьковской области — Паламаревки и Ковалевки.

Сводка СВО 17 октября: Освобождены Доброполье и Алексеево-Дружковка, «Герани» прилетели на Западную Украину, Трамп гонит Зеленского ради мира
Сводка СВО 17 октября: Освобождены Доброполье и Алексеево-Дружковка, «Герани» прилетели на Западную Украину, Трамп гонит Зеленского ради мира

Ранее Life.ru сообщал о двух попытках ВСУ прорваться из окружения в Харьковской области. По данным российского Минобороны, группировка «Север» пресекла обе попытки. Ведомство также сообщало о расширении внешнего и сужении внутреннего кольца окружения.

Больше новостей о беспилотниках, действиях российских военных и работе систем ПВО — в разделе «Армия» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Украина
  • Минобороны РФ
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar