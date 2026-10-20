Над пятью регионами России и Чёрным морем за день сбили 90 БПЛА

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 20 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были сбиты над несколькими регионами России и акваторией Чёрного моря. Работа средств ПВО продолжалась с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Республикой Крым и Чёрным морем.

Все 90 беспилотников, согласно сообщению ведомства, относились к аппаратам самолётного типа.

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 41 украинского беспилотника над регионами России. По данным Минобороны РФ, 18 октября дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Псковской областями.