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Опубликовано 20 октября, 20:22

Над пятью регионами России и Чёрным морем за день сбили 90 БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii A

Российские средства противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом 20 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были сбиты над несколькими регионами России и акваторией Чёрного моря. Работа средств ПВО продолжалась с 08:00 до 20:00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что беспилотники были уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над Республикой Крым и Чёрным морем.

Все 90 беспилотников, согласно сообщению ведомства, относились к аппаратам самолётного типа.

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Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 41 украинского беспилотника над регионами России. По данным Минобороны РФ, 18 октября дроны были перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Псковской областями.

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Наталья Демьянова
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