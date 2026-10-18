За день над регионами России сбит 41 украинский БПЛА
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За минувший день системы ПВО сбили 41 беспилотник самолётного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«[Уничтожены] над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Псковской областей», — сказали в министерстве.
Ранее ВСУ предприняли попытку атаковать Москву. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, за ночь 18 октября сбиты 76 беспилотников. На места падения обломков направили экстренные службы.