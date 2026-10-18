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Регион
Опубликовано 18 октября, 20:33

За день над регионами России сбит 41 украинский БПЛА

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За минувший день системы ПВО сбили 41 беспилотник самолётного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

«[Уничтожены] над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Псковской областей», — сказали в министерстве.

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Ранее ВСУ предприняли попытку атаковать Москву. Как сообщал мэр столицы Сергей Собянин, за ночь 18 октября сбиты 76 беспилотников. На места падения обломков направили экстренные службы.

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Матвей Константинов
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