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Регион
Опубликовано 18 октября, 14:16

Дрозденко рассказал о последствиях атаки 145 БПЛА на Ленобласть

Дрозденко: Массовая атака БПЛА не нарушила работу социальных объектов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Ленинградской области после массированной атаки беспилотников восстанавливают повреждённые жилые дома, энергетические объекты и коммунальные сети. Всего, по уточнённым данным губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО сбили над регионом 145 БПЛА. Несмотря на последствия налёта, работа основных систем жизнеобеспечения сохранена, а пострадавшим жителям обещаны компенсации.

Одним из повреждённых объектов стала подстанция «Восточная». По словам главы региона, пострадали преимущественно внутренние провода, тогда как трансформаторы и основное оборудование продолжают работать. В Янино уже восстановили электроснабжение двух третей жителей по постоянной схеме. Также возобновила работу котельная.

Дрозденко подчеркнул, что власти компенсируют жителям повреждение и утрату имущества. Выплаты предусмотрены из резервных фондов Ленинградской области и муниципалитетов. Специальные комиссии составят перечни ущерба по квартирам, автомобилям и дачным домам, после чего организуют компенсации.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По версии следствия, 18 октября удары затронули жилые здания и объекты гражданской инфраструктуры. Уголовное дело расследуется по статье 205 УК РФ.

Больше новостей об атаках беспилотников, повреждениях инфраструктуры и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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