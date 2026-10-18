Дрозденко рассказал о последствиях атаки 145 БПЛА на Ленобласть

В Ленинградской области после массированной атаки беспилотников восстанавливают повреждённые жилые дома, энергетические объекты и коммунальные сети. Всего, по уточнённым данным губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО сбили над регионом 145 БПЛА. Несмотря на последствия налёта, работа основных систем жизнеобеспечения сохранена, а пострадавшим жителям обещаны компенсации.

Одним из повреждённых объектов стала подстанция «Восточная». По словам главы региона, пострадали преимущественно внутренние провода, тогда как трансформаторы и основное оборудование продолжают работать. В Янино уже восстановили электроснабжение двух третей жителей по постоянной схеме. Также возобновила работу котельная.

Дрозденко подчеркнул, что власти компенсируют жителям повреждение и утрату имущества. Выплаты предусмотрены из резервных фондов Ленинградской области и муниципалитетов. Специальные комиссии составят перечни ущерба по квартирам, автомобилям и дачным домам, после чего организуют компенсации.

Ранее Life.ru рассказывал, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки беспилотников на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По версии следствия, 18 октября удары затронули жилые здания и объекты гражданской инфраструктуры. Уголовное дело расследуется по статье 205 УК РФ.