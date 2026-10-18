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Регион
Опубликовано 18 октября, 12:30

Пулково возобновляет работу после атаки БПЛА, задержаны более 50 рейсов

Обложка © Telegram / Аэропорт Пулково

Обложка © Telegram / Аэропорт Пулково

Петербургский аэропорт Пулково возвращается к работе по скорректированному расписанию после ночных ограничений на полёты. По состоянию на 11:00 мск 18 октября задержаны более 50 рейсов, ещё 26 вылетов отменены. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Кроме того, 13 самолётов, направлявшихся в Санкт-Петербург, пришлось перенаправить на запасные аэродромы. Теперь сотрудники наземных служб и представители авиакомпаний работают над восстановлением графика вылетов и прилётов.

Ограничения вводились на фоне атаки беспилотников. Для обеспечения безопасности пассажиров сотрудники Пулково оперативно организовали их размещение в укрытиях. После этого путешественникам предоставили питьевую воду и дополнительные места для ожидания. В терминале также усилили работу подразделений, отвечающих за обслуживание пассажиров.

32 самолёта задержаны, 11 ушли на запасные аэродромы: что происходит в Пулково из-за 135 БПЛА
32 самолёта задержаны, 11 ушли на запасные аэродромы: что происходит в Пулково из-за 135 БПЛА

Ранее Life.ru рассказывал об отражении одной из крупнейших атак беспилотников на Ленинградскую область. В ночь на 18 октября силы ПВО, по данным губернатора Александра Дрозденко, уничтожили над регионом 145 БПЛА. После падения обломков были повреждены жилые дома и автомобили, а в больницу доставили женщину и троих детей.

Больше новостей об авиаперелётах, работе аэропортов и задержках рейсов — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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