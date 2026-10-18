32 самолёта задержаны, 11 ушли на запасные аэродромы: что происходит в Пулково из-за 135 БПЛА

Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге более шести часов не принимает и не отправляет рейсы из-за ограничений воздушного пространства на фоне атаки беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

По данным аэропорта на 8:00 мск, задержку на два часа и более получили 32 рейса. Ещё 21 вылет отменили, а 11 самолётов перенаправили на запасные аэродромы.

В пресс-службе подчеркнули, что инфраструктура аэропорта не пострадала. Пассажиров разместили в укрытиях, а позднее открыли доступ к терминалу. Наземные службы готовы возобновить обслуживание рейсов после снятия ограничений.