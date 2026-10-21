Пасечник: ВСУ нанесли удар по зданию Луганской телефонной компании

Три мирных жителя погибли за сутки в результате атак ВСУ на Луганскую Народную Республику. Кроме того, после ночных ударов по центру Луганска под завалами повреждённого здания могут находиться люди. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По словам руководителя региона, в Новоайдарском муниципальном округе украинский беспилотник атаковал служебный автомобиль «Луганскгаз» — филиала компании «Черноморнефтегаз». Один из сотрудников получил тяжёлые ранения. Медики пытались спасти мужчину, однако он скончался.

Ещё два человека погибли на участке дороги между Кировском и Фрунзе. Там, по данным Пасечника, под удар попал легковой автомобиль, в котором находились мужчины.

Отдельной целью ночной атаки стал центр Луганска. Серьёзные повреждения получило здание Луганской телефонной компании. В момент удара внутри находилась дежурная смена специалистов, часть сотрудников успела покинуть помещения. По предварительной информации, под обломками могут оставаться люди. На месте работают спасатели и экстренные службы.

За минувшие сутки также пострадали жилые дома, грузовые автомобили, коммунальные и гражданские объекты в Красном Луче, Лисичанске, Первомайске и нескольких муниципальных округах республики. Следователи регионального управления СК фиксируют последствия атак. По словам Пасечника, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили около 50 воздушных целей.

Ранее Life.ru рассказывал, что вечером 20 октября беспилотник атаковал рейсовый автобус Ростов-на-Дону — Стаханов. Удар произошёл возле посёлка Михайловка на дороге Луганск — Перевальск. Ранения получили четыре человека, которых доставили в больницы. Несколькими днями ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара по пассажирскому микроавтобусу на трассе Новоайдар — Счастье. Тогда погиб водитель, ещё десять пассажиров пострадали, трое из них получили тяжёлые травмы.