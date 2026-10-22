В ДНР два мирных жителя погибли и девять пострадали при атаках ВСУ 21 октября

В Донецкой Народной Республике за сутки два мирных жителя погибли и девять получили ранения в результате атак украинских беспилотников. Удары также повредили жилые дома, гражданские объекты и автомобили. Об этом сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Два мирных жителя Республики сегодня погибли и ещё девять получили ранения при атаках БПЛА», — говорится в сообщении ведомства.

По данным управления, одной из погибших стала женщина, которая попала под удар украинского беспилотника в Петровском районе Донецка. Ещё одна мирная жительница погибла после атаки дрона на частный дом в селе Красная Поляна.

В результате ударов ранения различной степени тяжести получили девять человек. Подробности об их состоянии и местах происшествий ведомство в опубликованной сводке не уточнило.

Помимо погибших и пострадавших, атаки привели к разрушениям гражданской инфраструктуры. В течение суток беспилотники повредили пять жилых домов и один объект гражданского назначения.

Также под удары попал транспорт. Повреждения получили микроавтобус, грузовой автомобиль и две легковые машины.

Ранее в Запорожской области украинский беспилотник атаковал служебный автобус Запорожской АЭС, в результате удара погиб водитель. Транспорт возвращался в гараж после того, как развёз сотрудников дневной смены. Представители атомной станции подчеркнули, что нападение произошло второй день подряд. Накануне, 20 октября, дрон уже атаковал другой автобус предприятия, который также направлялся обратно после перевозки работников. Тогда машина получила повреждения, однако никто не пострадал. В руководстве ЗАЭС заявили, что повторные удары создают угрозу для сотрудников, обеспечивающих безопасную эксплуатацию атомного объекта. На станции также отметили, что опасность сохраняется не только во время работы персонала, но и при его поездках домой.