Число сбитых за ночь дронов, летевших на Москву, выросло до 68

Количество сбитых за ночь беспилотников, летевших в сторону Москвы, увеличилось до 68. Об этом в MAX проинформировал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Первое сообщение об уничтожении воздушных целей на подлёте к Москве появилось в 2:17 по московскому времени. Изначально сообщалось о пяти сбитых БПЛА, однако менее чем за час их число увеличилось до 68.

Информации о последствиях на земле и возможных пострадавших пока не поступало. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Кроме того, в ночь на 22 октября удару украинских беспилотных летательных аппаратов подвергся Липецк. Как сообщил местный губернатор Игорь Артамонов, в результате атаки пострадал мужчина 2001 года рождения. На улице Меркулова повреждено здание поликлиники, также повреждения получили остекление и фасады нескольких домов, расположенных в разных частях города.