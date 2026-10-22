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Опубликовано 22 октября, 03:16

Число сбитых за ночь дронов, летевших на Москву, выросло до 68

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Количество сбитых за ночь беспилотников, летевших в сторону Москвы, увеличилось до 68. Об этом в MAX проинформировал мэр российской столицы Сергей Собянин.

Первое сообщение об уничтожении воздушных целей на подлёте к Москве появилось в 2:17 по московскому времени. Изначально сообщалось о пяти сбитых БПЛА, однако менее чем за час их число увеличилось до 68.

Информации о последствиях на земле и возможных пострадавших пока не поступало. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

При атаке БПЛА ВСУ в Донецке 21 октября погибла женщина, мужчина ранен
При атаке БПЛА ВСУ в Донецке 21 октября погибла женщина, мужчина ранен

Кроме того, в ночь на 22 октября удару украинских беспилотных летательных аппаратов подвергся Липецк. Как сообщил местный губернатор Игорь Артамонов, в результате атаки пострадал мужчина 2001 года рождения. На улице Меркулова повреждено здание поликлиники, также повреждения получили остекление и фасады нескольких домов, расположенных в разных частях города.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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