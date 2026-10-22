Количество сбитых за ночь беспилотников, летевших на Москву, достигло 90

Системы противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали ещё 22 украинских беспилотника на подлёте к Москве, доведя общее число сбитых целей до 90. Об этом сообщил столичный градоправитель Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё 22 беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — пишет он.

Ранее Росавиация ввела временные ограничения на полёты и выпуск воздушных судов в четырёх аэропортах Москвы: Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. В ведомстве предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Пассажирам рекомендуют проверять информацию о вылетах и прилётах через онлайн-табло аэропортов и авиакомпаний.