Все четыре аэропорта Москвы закрыли на приём и отправку самолётов 22 октября
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Все четыре московских аэропорта ввели временные ограничения на приём и отправку самолётов. Меры затронули Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила Росавиация.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — подчеркнули в ведомстве.
Сначала ограничения коснулись аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. В Шереметьево некоторое время продолжали принимать и отправлять самолёты по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства.
Позднее Росавиация объявила о полном прекращении приёма и выпуска воздушных судов в Шереметьево. Таким образом, ограничения распространились на все четыре аэропорта московского авиационного узла.
В ведомстве предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Пассажирам рекомендуют проверять информацию о вылетах и прилётах через онлайн-табло аэропортов и авиакомпаний.
Количество сбитых за ночь беспилотников, летевших в сторону Москвы, увеличилось до 68. Первое сообщение об уничтожении воздушных целей на подлёте к Москве появилось в 2:17 по московскому времени. Изначально сообщалось о пяти сбитых БПЛА, однако менее чем за час их число увеличилось до 68.