Все четыре аэропорта Москвы закрыли на приём и отправку самолётов 22 октября

Все четыре московских аэропорта ввели временные ограничения на приём и отправку самолётов. Меры затронули Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила Росавиация.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — подчеркнули в ведомстве.

Сначала ограничения коснулись аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский. В Шереметьево некоторое время продолжали принимать и отправлять самолёты по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства.

Позднее Росавиация объявила о полном прекращении приёма и выпуска воздушных судов в Шереметьево. Таким образом, ограничения распространились на все четыре аэропорта московского авиационного узла.

В ведомстве предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Пассажирам рекомендуют проверять информацию о вылетах и прилётах через онлайн-табло аэропортов и авиакомпаний.