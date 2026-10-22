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Опубликовано 22 октября, 02:33

При ударе беспилотников по Липецку пострадал мужчина 2001 года рождения

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате удара беспилотных летательных аппаратов по Липецку пострадал мужчина 2001 года рождения. Его доставили в больницу, где врачи оказывают необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, повреждения получили сразу несколько жилых зданий в разных районах города. В частных и многоквартирных домах выбиты стёкла, также пострадали фасады. Кроме того, повреждено здание поликлиники на улице Меркулова. В момент происшествия медицинское учреждение было закрыто, поэтому внутри никого не оказалось.

На местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы. Специалисты обследуют территории и устанавливают масштабы повреждений.

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Крмое того, украинские беспилотники атаковали пять округов Белгородской области. В результате ударов повреждения получили жилые дома, автомобили, предприятия и объект инфраструктуры. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Наиболее многочисленные разрушения зафиксировали в Шебекинском округе. На дороге возле села Дмитриевка беспилотник повредил грузовой автомобиль. В самом Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия, повредив оборудование и окна здания. Ещё несколько ударов пришлись по легковым и грузовым машинам, а также двум частным домам.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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