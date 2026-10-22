В Ярославле 22 октября перекрывали выезд на Москву из-за ракетной опасности

Выезд из Ярославля в сторону Москвы временно перекрывали на фоне объявленной в регионе ракетной опасности. Ограничения действовали от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Водителей призывали отказаться от поездок в этом направлении, а также избегать прилегающих территорий. Тем, кому необходимо выехать из города, рекомендовали заранее выбирать альтернативные маршруты, минуя закрытый участок.

«Временные ограничения движения транспорта в Ярославле на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой сняты. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено», — написал Евраев в 4:34 мск.

Кроме того, в ночь на 22 октября удару украинских беспилотных летательных аппаратов подвергся Липецк. Как сообщил местный губернатор Игорь Артамонов, в результате атаки пострадал мужчина 2001 года рождения. На улице Меркулова повреждено здание поликлиники, также повреждения получили остекление и фасады нескольких домов, расположенных в разных частях города.