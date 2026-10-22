В Тульской области за ночь сбили 70 БПЛА ВСУ, повреждены частные дома

В Тульской области уничтожили 70 украинских беспилотников. Как сообщил местный губернатор Дмитрий Миляев, в результате атаки никто не пострадал.

По словам Миляева, повреждения частных домовладений зафиксировали в Туле и Заокском районе. При этом угроза новых атак сохраняется. Глава региона призвал жителей быть внимательными и не приближаться к подозрительным предметам.