В Тульской области за ночь сбили 70 БПЛА ВСУ, повреждены частные дома
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В Тульской области уничтожили 70 украинских беспилотников. Как сообщил местный губернатор Дмитрий Миляев, в результате атаки никто не пострадал.
По словам Миляева, повреждения частных домовладений зафиксировали в Туле и Заокском районе. При этом угроза новых атак сохраняется. Глава региона призвал жителей быть внимательными и не приближаться к подозрительным предметам.
Ранее в Ленобласти силы противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник. После отражения атаки в регионе отменили режим беспилотной опасности. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях нет. Тем временем в Москве на подлёте сбили 163 БПЛА ВСУ. В сторону Московского региона летели более 600 беспилотников.
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