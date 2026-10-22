Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября, 06:37

В Тульской области за ночь сбили 70 БПЛА ВСУ, повреждены частные дома

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В Тульской области уничтожили 70 украинских беспилотников. Как сообщил местный губернатор Дмитрий Миляев, в результате атаки никто не пострадал.

По словам Миляева, повреждения частных домовладений зафиксировали в Туле и Заокском районе. При этом угроза новых атак сохраняется. Глава региона призвал жителей быть внимательными и не приближаться к подозрительным предметам.

Два человека пострадали при массированной атаке БПЛА ВСУ на Москву 22 октября
Два человека пострадали при массированной атаке БПЛА ВСУ на Москву 22 октября

Ранее в Ленобласти силы противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник. После отражения атаки в регионе отменили режим беспилотной опасности. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях нет. Тем временем в Москве на подлёте сбили 163 БПЛА ВСУ. В сторону Московского региона летели более 600 беспилотников.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar