В Ленинградской области сбили один БПЛА 22 октября

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Ленинградской областью. После отражения атаки в регионе отменили режим беспилотной опасности. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Губернатор не уточнил, в каком именно районе был перехвачен беспилотник. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях в его сообщении также нет.