В Ленинградской области сбили один БПЛА 22 октября
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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Ленинградской областью. После отражения атаки в регионе отменили режим беспилотной опасности. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Сбит один БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу», — написал глава региона.
Губернатор не уточнил, в каком именно районе был перехвачен беспилотник. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях в его сообщении также нет.
Ранее Life.ru писал, что два человека пострадали в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в результате массированной атаки беспилотников на Москву. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Всего в сторону Московского региона летели более 600 беспилотников, 163 из них нейтрализовали на подлёте к столице.