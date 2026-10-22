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Регион
Опубликовано 22 октября, 05:26

В Ленинградской области сбили один БПЛА 22 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над Ленинградской областью. После отражения атаки в регионе отменили режим беспилотной опасности. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Сбит один БПЛА противника. Благодарю силы ПВО за эффективную работу», — написал глава региона.

Губернатор не уточнил, в каком именно районе был перехвачен беспилотник. Сведений о возможных пострадавших и разрушениях в его сообщении также нет.

При ударе беспилотников по Липецку пострадал мужчина 2001 года рождения
При ударе беспилотников по Липецку пострадал мужчина 2001 года рождения

Ранее Life.ru писал, что два человека пострадали в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в результате массированной атаки беспилотников на Москву. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Всего в сторону Московского региона летели более 600 беспилотников, 163 из них нейтрализовали на подлёте к столице.

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Виталий Приходько
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