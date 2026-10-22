Два человека пострадали при массированной атаке БПЛА ВСУ на Москву 22 октября

Два человека пострадали в районе Вороново Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в результате массированной атаки беспилотников на Москву. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Об этом в MAX сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, с вечера 21 октября до раннего утра 22 октября в сторону Московского региона направлялись 630 беспилотников. Большую часть воздушных целей российские средства противовоздушной обороны уничтожили ещё на дальних подступах к столице.

Непосредственно на подлёте к Москве удалось нейтрализовать 163 БПЛА. Атака продолжалась с 20:30 среды до 04:00 четверга, уточнил Собянин. На месте падения фрагментов беспилотноков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Ярославле временно перекрывали выезд из города в сторону Москвы на фоне объявленной в регионе ракетной опасности. Ограничения действовали от пересечения Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Водителей призывали отказаться от поездок в этом направлении, а также избегать прилегающих территорий.