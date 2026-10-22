В Липецке закрыли филиал поликлиники из-за обломков БПЛА на крыше
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Филиал поликлиники № 4 на улице Меркулова в Липецке не будет принимать пациентов 22 октября. На крыше здания находятся обломки беспилотника, сообщил глава города Михаил Щербаков в мессенджере «Макс».
Оперативные службы занимаются обезвреживанием обломков и обследуют кровлю. На время проведения работ приём пациентов перенесли в другие филиалы поликлиники.
Обратиться за медицинской помощью можно в филиал на улице Гагарина и в подразделение в микрорайоне Елецкий.
Напомним, в ночь на 22 октября Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Липецк. В результате удара повреждения получили фасады и остекление жилых домов в разных районах города. Также пострадало здание поликлиники на улице Меркулова. Ранения получил мужчина 2001 года рождения.
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