В Липецке закрыли филиал поликлиники из-за обломков БПЛА на крыше

Филиал поликлиники № 4 на улице Меркулова в Липецке не будет принимать пациентов 22 октября. На крыше здания находятся обломки беспилотника, сообщил глава города Михаил Щербаков в мессенджере «Макс».

Оперативные службы занимаются обезвреживанием обломков и обследуют кровлю. На время проведения работ приём пациентов перенесли в другие филиалы поликлиники.

Обратиться за медицинской помощью можно в филиал на улице Гагарина и в подразделение в микрорайоне Елецкий.