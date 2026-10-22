В Липецке в результате атаки БПЛА ВСУ повреждено здание поликлиники

Мужчина 2001 года рождения пострадал при атаке беспилотников на Липецк. Его госпитализировали, сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В нескольких районах города повреждены частные и многоквартирные дома. У зданий пострадали остекление и фасады.

На улице Меркулова повреждено здание поликлиники. По информации из сообщения, в момент происшествия учреждение было закрыто, поэтому внутри не было людей.

На местах падения обломков работают оперативные службы. Все поступающие сообщения о последствиях атаки проверяются.

Напомним, ранее обломки украинского беспилотника упали на многоквартирный дом в Липецке и повредили остекление здания. Тогда информация о возможных погибших и пострадавших уточнялась. На месте происшествия работают оперативные службы.