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Опубликовано 22 октября, 02:26

В Липецке в результате атаки БПЛА ВСУ повреждено здание поликлиники

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Мужчина 2001 года рождения пострадал при атаке беспилотников на Липецк. Его госпитализировали, сейчас врачи оказывают ему необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.

В нескольких районах города повреждены частные и многоквартирные дома. У зданий пострадали остекление и фасады.

На улице Меркулова повреждено здание поликлиники. По информации из сообщения, в момент происшествия учреждение было закрыто, поэтому внутри не было людей.

На местах падения обломков работают оперативные службы. Все поступающие сообщения о последствиях атаки проверяются.

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Напомним, ранее обломки украинского беспилотника упали на многоквартирный дом в Липецке и повредили остекление здания. Тогда информация о возможных погибших и пострадавших уточнялась. На месте происшествия работают оперативные службы.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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