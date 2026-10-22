В Липецке после атаки беспилотников повреждены фасады и окна нескольких домов

В Липецке после атаки беспилотников повреждены остекление и фасады нескольких частных и многоквартирных домов. Разрушения зафиксированы в разных районах города. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.

Помимо жилых зданий, пострадала поликлиника на улице Меркулова. В момент происшествия медучреждение было закрыто, поэтому людей внутри не оказалось.

По словам главы региона, в результате атаки также пострадал мужчина 2001 года рождения. Его госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь. Характер травм не уточняется.

На участках, где упали обломки беспилотников, продолжают работать оперативные службы. Все поступающие от жителей сообщения о последствиях атаки проверяются.

Ранее в Запорожской области украинский беспилотник атаковал служебный автобус Запорожской АЭС, в результате удара погиб водитель. Транспорт возвращался в гараж после того, как развёз сотрудников дневной смены. Представители атомной станции подчеркнули, что нападение произошло второй день подряд. Накануне, 20 октября, дрон уже атаковал другой автобус предприятия, который также направлялся обратно после перевозки работников. Тогда машина получила повреждения, однако никто не пострадал.