После атаки беспилотников на Липецк прокуратура взяла на контроль помощь жителям

Прокуратура Липецкой области проконтролирует соблюдение прав жителей и оказание помощи пострадавшим после атаки беспилотников на Липецк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранения получил мужчина 2001 года рождения. Его госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.

В прокуратуре сообщили, что взяли на контроль соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи.

Тем временем в Тульской области уничтожили 70 украинских беспилотников. В результате атаки никто не пострадал. Повреждения частных домовладений зафиксировали в Туле и Заокском районе. При этом угроза новых атак сохраняется. Глава региона призвал жителей быть внимательными и не приближаться к подозрительным предметам.