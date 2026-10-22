После атаки беспилотников на Липецк прокуратура взяла на контроль помощь жителям
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Прокуратура Липецкой области проконтролирует соблюдение прав жителей и оказание помощи пострадавшим после атаки беспилотников на Липецк. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
В результате удара повреждения получили фасады и остекление жилых домов в разных районах города. Также пострадало здание поликлиники на улице Меркулова.
Ранения получил мужчина 2001 года рождения. Его госпитализировали, сейчас он находится под наблюдением врачей.
В прокуратуре сообщили, что взяли на контроль соблюдение прав граждан и оказание им необходимой помощи.
Тем временем в Тульской области уничтожили 70 украинских беспилотников. В результате атаки никто не пострадал. Повреждения частных домовладений зафиксировали в Туле и Заокском районе. При этом угроза новых атак сохраняется. Глава региона призвал жителей быть внимательными и не приближаться к подозрительным предметам.
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