Воробьёв: ПВО нейтрализует абсолютное большинство атак дронов в Подмосковье

Подмосковье подвергается атакам беспилотников практически ежедневно, однако российская система противовоздушной обороны успешно отражает подавляющее большинство налётов. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал во время прямой линии с жителями региона.

«Террористические атаки происходят если не каждый день, то через день сегодня. Спасибо нашим военным, мощная система ПВО нейтрализует абсолютное большинство из них», — подчеркнул глава региона.

Воробьёв отдельно отметил вклад Москвы в обеспечение безопасности Подмосковья. По его словам, столица и область совместно работают над защитой воздушного пространства, а силы ПВО Минобороны продолжают противодействовать беспилотным атакам.

Губернатор также затронул вопрос помощи жителям, чьё имущество пострадало от ударов дронов. В Московской области действует приоритетный порядок восстановления повреждённых многоквартирных домов, а владельцам объектов индивидуального жилищного строительства предусмотрены выплаты.

Особое внимание власти уделяют срокам ремонта. Воробьёв подчеркнул, что восстановление повреждённого жилья необходимо проводить максимально оперативно, поскольку от этого напрямую зависят условия жизни людей.

Ранее эксперты заявили, что украинские военные могут использовать ночные атаки беспилотников на российские регионы для выявления позиций противовоздушной обороны и поиска наиболее удобных маршрутов для будущих ударов.