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Опубликовано 22 октября, 13:17

«Скорость реактивного самолёта»: Почему новая «Герань» станет кошмаром для ПВО Украины

Военэксперт Баранец: «Герань-6» сможет развивать скорость реактивного самолёта

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Следующее поколение ударных беспилотников «Герань» может приблизиться по скорости к современным реактивным самолётам, предположил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, работа над «Геранью-6» предусматривает увеличение мощности двигателя и скорости полёта.

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«Думаю, что речь может идти уже о «Герани», способной летать до 1000 километров в час, которая фактически сравняется с реактивным самолётом современного класса», — отметил собеседник 360.ru.

Изменения затронут и другие возможности аппарата. В новой версии расширят применение искусственного интеллекта, а сам беспилотник получит новые боеприпасы, полагает специалист.

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Ранее на Западе признали, что реактивные дроны РФ поставили Украину в тупик. По данным польского издания Polityka, Армия России активно применяет реактивные беспилотники, стирающие грань между обычным дроном и крылатой ракетой.

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Борис Эльфанд
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