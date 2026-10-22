«Скорость реактивного самолёта»: Почему новая «Герань» станет кошмаром для ПВО Украины

Следующее поколение ударных беспилотников «Герань» может приблизиться по скорости к современным реактивным самолётам, предположил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, работа над «Геранью-6» предусматривает увеличение мощности двигателя и скорости полёта.

«Думаю, что речь может идти уже о «Герани», способной летать до 1000 километров в час, которая фактически сравняется с реактивным самолётом современного класса», — отметил собеседник 360.ru.

Изменения затронут и другие возможности аппарата. В новой версии расширят применение искусственного интеллекта, а сам беспилотник получит новые боеприпасы, полагает специалист.