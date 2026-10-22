«Скорость реактивного самолёта»: Почему новая «Герань» станет кошмаром для ПВО Украины
Военэксперт Баранец: «Герань-6» сможет развивать скорость реактивного самолёта
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Следующее поколение ударных беспилотников «Герань» может приблизиться по скорости к современным реактивным самолётам, предположил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, работа над «Геранью-6» предусматривает увеличение мощности двигателя и скорости полёта.
«Думаю, что речь может идти уже о «Герани», способной летать до 1000 километров в час, которая фактически сравняется с реактивным самолётом современного класса», — отметил собеседник 360.ru.
Изменения затронут и другие возможности аппарата. В новой версии расширят применение искусственного интеллекта, а сам беспилотник получит новые боеприпасы, полагает специалист.
Ранее на Западе признали, что реактивные дроны РФ поставили Украину в тупик. По данным польского издания Polityka, Армия России активно применяет реактивные беспилотники, стирающие грань между обычным дроном и крылатой ракетой.