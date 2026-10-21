Налёт «пустышками»? Аналитики раскрыли возможную цель атак дронов ВСУ на Россию

Украинские военные могут использовать ночные атаки беспилотников на российские регионы для выявления позиций противовоздушной обороны и поиска наиболее удобных маршрутов для будущих ударов. Такую версию выдвинули авторы Telegram-канала «Архангел спецназа», проанализировав последние налёты ВСУ.

«Какой-то конкретики в ударах не было. Вероятнее всего, противник очередной раз проводит прощупывание противовоздушной обороны. Выискивают позиции ПВО и продумывают наиболее удобные коридоры пролёта», — отметили аналитики.

По их наблюдениям, украинские беспилотники двигались по уже известным маршрутам через приграничные области России. При этом отдельные аппараты смогли добраться до Новгородской области. Авторы канала допускают, что подобные налёты могут использоваться для изучения работы российских средств ПВО.

Между тем, по данным Минобороны РФ, в ночь на 21 октября российские силы ПВО перехватили и уничтожили 373 украинских беспилотника самолётного типа. Атаки фиксировались над 13 регионами страны и акваторией Чёрного моря. В частности, дроны сбивали над Московским регионом, Новгородской, Тверской, Тульской, Калужской и Рязанской областями, Краснодарским краем и Крымом.

Масштаб налёта оказался значительно больше, чем в предыдущие две ночи. Так, 19 октября военное ведомство отчиталось о 149 сбитых дронах, а 20 октября — о 136. При этом в Краснодарском крае после атаки 21 октября обломки беспилотников повредили остекление санаторных корпусов и двух нежилых домов в Туапсинском округе.

Ранее Life.ru рассказывал, что за 12 часов 20 октября российские средства ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников. Воздушные цели перехватывали над Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также Крымом и Чёрным морем. Все аппараты, по данным Минобороны, относились к беспилотникам самолётного типа.