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Регион
Опубликовано 21 октября, 08:48

Почти четыре сотни БПЛА ВСУ пали под огнём российской ПВО этой ночью

Дежурные силы ПВО пресекли попытку удара 373 беспилотников по регионам России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Вооружённые силы РФ нейтрализовали одну из самых массированных волн атак с применением беспилотной авиации. Согласно сводке профильного ведомства, за ночное дежурство зенитные комплексы и средства РЭБ вывели из строя 373 летательных аппарата ВСУ самолётного типа.

Воздушный налёт охватил свыше десяти российских субъектов. Защитные рубежи отрабатывали цели по широкому фронту: плотный заслон был выставлен на подступах к Москве, на территории приграничных Курской, Белгородской и Брянской областей, а также в глубине европейской части страны (включая Новгородскую, Смоленскую, Тверскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую и Орловскую области). Дополнительно интенсивные перехваты шли на южном направлении — в небе над Краснодарским краем, Республикой Крым и черноморской акваторией.

Миляев: За ночь над Тульской областью сбили семь украинских БПЛА
Миляев: За ночь над Тульской областью сбили семь украинских БПЛА

Ранее Life.ru рассказывал, что 20 октября российские средства ПВО за 12 часов перехватили 90 украинских беспилотников. Воздушные цели уничтожали над Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, Крымом и Чёрным морем. По данным Минобороны РФ, все сбитые аппараты относились к беспилотникам самолётного типа.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях, атаках беспилотников и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Оксана Попова
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