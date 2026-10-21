Почти четыре сотни БПЛА ВСУ пали под огнём российской ПВО этой ночью

Вооружённые силы РФ нейтрализовали одну из самых массированных волн атак с применением беспилотной авиации. Согласно сводке профильного ведомства, за ночное дежурство зенитные комплексы и средства РЭБ вывели из строя 373 летательных аппарата ВСУ самолётного типа.

Воздушный налёт охватил свыше десяти российских субъектов. Защитные рубежи отрабатывали цели по широкому фронту: плотный заслон был выставлен на подступах к Москве, на территории приграничных Курской, Белгородской и Брянской областей, а также в глубине европейской части страны (включая Новгородскую, Смоленскую, Тверскую, Калужскую, Тульскую, Рязанскую и Орловскую области). Дополнительно интенсивные перехваты шли на южном направлении — в небе над Краснодарским краем, Республикой Крым и черноморской акваторией.

Ранее Life.ru рассказывал, что 20 октября российские средства ПВО за 12 часов перехватили 90 украинских беспилотников. Воздушные цели уничтожали над Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, Крымом и Чёрным морем. По данным Минобороны РФ, все сбитые аппараты относились к беспилотникам самолётного типа.