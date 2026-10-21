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Регион
Опубликовано 21 октября, 08:37

Миляев: За ночь над Тульской областью сбили семь украинских БПЛА

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Семь украинских беспилотников уничтожили российские силы ПВО в небе над Тульской областью в ночь на 21 октября. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём канале в MAX.

По словам главы области, в результате ночной атаки никто не пострадал. Предварительно, разрушений зданий и объектов инфраструктуры также не обнаружено.

При этом угроза новых налётов сохраняется. Миляев предупредил жителей о продолжающейся опасности атаки БПЛА.

Силы ПВО отразили атаку трёх беспилотников на Москву 20 октября
Силы ПВО отразили атаку трёх беспилотников на Москву 20 октября

Ранее Life.ru рассказывал, что 20 октября российские средства ПВО за 12 часов перехватили 90 украинских беспилотников. Воздушные цели уничтожали над Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, Крымом и Чёрным морем. По данным Минобороны РФ, все сбитые аппараты относились к беспилотникам самолётного типа.

Тульская область также неоднократно подвергалась атакам в последние дни. Так, 18 октября над регионом ликвидировали 49 украинских дронов, а 17 октября сообщалось об уничтожении ещё девяти беспилотников. В обоих случаях власти не зафиксировали пострадавших и разрушений.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях, атаках беспилотников и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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