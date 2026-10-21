Миляев: За ночь над Тульской областью сбили семь украинских БПЛА

Семь украинских беспилотников уничтожили российские силы ПВО в небе над Тульской областью в ночь на 21 октября. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своём канале в MAX.

По словам главы области, в результате ночной атаки никто не пострадал. Предварительно, разрушений зданий и объектов инфраструктуры также не обнаружено.

При этом угроза новых налётов сохраняется. Миляев предупредил жителей о продолжающейся опасности атаки БПЛА.

Ранее Life.ru рассказывал, что 20 октября российские средства ПВО за 12 часов перехватили 90 украинских беспилотников. Воздушные цели уничтожали над Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областями, Крымом и Чёрным морем. По данным Минобороны РФ, все сбитые аппараты относились к беспилотникам самолётного типа.

Тульская область также неоднократно подвергалась атакам в последние дни. Так, 18 октября над регионом ликвидировали 49 украинских дронов, а 17 октября сообщалось об уничтожении ещё девяти беспилотников. В обоих случаях власти не зафиксировали пострадавших и разрушений.