Почти 50 беспилотников ликвидировали в Тульской области
ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey
Силы противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Однако опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
В Московском регионе с начала суток 18 октября ликвидировали 76 дронов. Как уточнял мэр столицы Сергей Собянин, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О каких-либо последствиях на земле на данный момент неизвестно.