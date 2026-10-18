Почти 50 беспилотников ликвидировали в Тульской области

Силы противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Однако опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.