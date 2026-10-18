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Регион
Опубликовано 18 октября, 07:41

Почти 50 беспилотников ликвидировали в Тульской области

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

ЗРПК «Панцирь-С» на вооружении ВС РФ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Силы противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских беспилотников в небе над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Однако опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

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В Московском регионе с начала суток 18 октября ликвидировали 76 дронов. Как уточнял мэр столицы Сергей Собянин, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. О каких-либо последствиях на земле на данный момент неизвестно.

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Артур Лапсаков
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